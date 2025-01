Saeta descarta por el momento un nuevo aumento en el boleto de colectivo

Desde fines de octubre pasado, Saeta cobra 890 pesos el pasaje en toda el área metropolitana y ayer, el presidente de la empresa, Claudio Mohr, señaló que por ahora se mantendrá en ese valor, pero advirtió que desde la empresa siempre están viendo los costos que tiene el sistema para funcionar en óptimas condiciones, por lo que no descartó un incremento en los próximos meses.

"Por el momento vamos a darle tranquilidad a la gente", le dijo Claudio Mohr. Para luego detallar que "permanentemente estamos analizando todos los parámetros del sistema de transporte, no solamente lo que tiene que ver con los costos, las tarifas; sino también lo que tiene que ver con el servicio, la dotación de la flota, los tiempos de recorrido, las frecuencias entre coches, la demanda de usuarios por zona, por día, por franja horaria".

Y agregó: "La tarifa que hoy tenemos es la tarifa que se ha calculado sobre fines de julio del año pasado y si bien ha habido una desaceleración de la inflación, no ha desaparecido, se acumula tal vez de manera más lenta y gradual, pero se sigue acumulando. Por el momento podemos sostener la situación, pero en algún momento tendremos que ajustar. Hoy no hay ningún planteo formal (sobre un aumento de tarifa), no hay ninguna presentación".

En 2024, el boleto tuvo varios incremento. Es que había arrancado el año en 110 pesos, luego pasó a 290, continuó a 490, luego 690 y terminó el año en los actuales 890.

Mohr si abundó en los incrementos de costos que tienen que afrontar, por ejemplo el combustible que en los últimos días subió 1,75%. "Un fuerte impacto tienen las paritarias, que junto con el combustible son las dos variables que mayor incidencia tienen en el costo del sistema: representan el 70%", dijo.

Transbordo y tarifa plana



El titular de Saeta señaló que poner en marcha el sistema de tarifa plana desde Coronel Moldes hasta dentro de la ciudad de Salta y el sistema de transbordos (usar dos colectivos pagando solo un pasaje en el transcurso de una hora) le permitió no bajar la cantidad de personas que viajan.

Sin tarifa plana dijo que una persona que viene de Moldes a la ciudad debería pagar cerca de 5.500 pesos. Y respecto del transbordo, se realizan entre 2,4 y 2,5 millones de viajes mensuales sin cargo.

En otro punto, destacó que están avanzadas las pruebas para que se pueda pagar el colectivo con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. "Nosotros ya hemos terminado de trabajar, la gente que hace el desarrollo ha terminado de trabajar en laboratorio, digamos, en las mesas de trabajo, todas las pruebas han funcionado muy bien, en las máquinas que tenemos para ese efecto, ya están en los coches, han recorrido de pocas unidades haciéndose las pruebas de calle, y si todo funciona bien, en tiempo no muy lejano, estamos va a estar disponible el sistema que nosotros denominamos abierto. ¿Por qué? Porque habla de tarjetas de débito y de crédito de todas las entidades bancarias, que pueden ser tarjetas nacionales o internacionales y luego van a estar todas las billeteras virtuales con QR".

El funcionario también destacó que el sistema de saeta es generoso, por las gratuidades que tiene: jubilados y estudiantes.