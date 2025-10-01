Tartagal: El primer juicio por jurado será por el homicidio de un cobrador de bingos

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para tres hombres de 32, 39 y 56 años, como coautores del delito de homicidio criminis causa en perjuicio de Adrián Pérez.

El hecho sucedió el martes 2 de julio de 2024, cuando en el camino alternativo que desemboca en el basural de General Mosconi, se reportó la aparición de una camioneta incinerada con un cuerpo en la caja.

De las tareas investigativas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, entre las que se incluyen el relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones, se individualizó a los acusados como sospechosos de haber herido mortalmente a la víctima con arma blanca y luego haberla sometido a los efectos del fuego.

El fiscal Vega señaló que del informe de autopsia, se pudo conocer que la causa del deceso de la víctima fue una lesión con arma blanca en uno de sus pulmones y que los efectos del fuego sobre el cuerpo se habrían producido cuando ya se encontraba sin vida.

Pérez vivía en Cerrillos, se dedicaba a la cobranza de bingos y con frecuencia viajaba al norte provincial. Su familia denunció que había dejado de comunicarse el día 30 de junio por la tarde y, según señalo Vega, la hipótesis fiscal sostiene que los acusados, conociendo la actividad que desplegaba y el manejo de importantes sumas de dinero que tenía, lo habrían matado y luego sometido a los efectos del fuego, para apoderarse de la recaudación y asegurarse la impunidad.

El fiscal Vega señaló que dada las características del hecho y según lo previsto, la presente causa será la primera en el distrito judicial Tartagal que se realice bajo la modalidad de juicio por jurados.