 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Materno Infantil: Piden ayuda para los bebés prematuros y sus mamás

Para ello habrá una jornada de merienda con la presencia del Dr. Mario del Barco, reconocido especialista en Neonatología y del Dr. Walter Aráoz, médico especialista en Ecografías.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La actividad se realiza a beneficio de Carena (Cooperadora de ayuda al recién nacido), institución que lleva más de 40 años acompañando esta causa.

La merienda está organizada por el programa de televisión Conexión Mujer y el Hotel Caseros.

Como el cupo para el evento está cubierto, solicitan la donación de insumos para bebés prematuros.

Para más información: 387 4646009 o en redes sociales: @conexionmujerok (Instagram).

Al respecto Isabel Alonso, conductora radial y televisiva y promotora de la actividad solidaria, abordó la complejidad de la neonatología, especialmente en el contexto de mamás adolescentes del interior que llegan con bebés prematuros y diversas necesidades.

Muchas de estas mujeres enfrentan situaciones difíciles, como desnutrición y adicciones, lo que complica aún más su capacidad para cuidar a sus hijos, que a menudo permanecen solos en la unidad de neonatología.

El objetivo de Carena es visibilizar las necesidades de estas familias y encontrar madrinas y padrinos que se comprometan a apoyar a Carena de manera continua, asegurando así que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO