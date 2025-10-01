Materno Infantil: Piden ayuda para los bebés prematuros y sus mamás

La actividad se realiza a beneficio de Carena (Cooperadora de ayuda al recién nacido), institución que lleva más de 40 años acompañando esta causa.

La merienda está organizada por el programa de televisión Conexión Mujer y el Hotel Caseros.

Como el cupo para el evento está cubierto, solicitan la donación de insumos para bebés prematuros.

Para más información: 387 4646009 o en redes sociales: @conexionmujerok (Instagram).

Al respecto Isabel Alonso, conductora radial y televisiva y promotora de la actividad solidaria, abordó la complejidad de la neonatología, especialmente en el contexto de mamás adolescentes del interior que llegan con bebés prematuros y diversas necesidades.

Muchas de estas mujeres enfrentan situaciones difíciles, como desnutrición y adicciones, lo que complica aún más su capacidad para cuidar a sus hijos, que a menudo permanecen solos en la unidad de neonatología.

El objetivo de Carena es visibilizar las necesidades de estas familias y encontrar madrinas y padrinos que se comprometan a apoyar a Carena de manera continua, asegurando así que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.