Susto familiar: Niño con autismo se perdió temporalmente camino a la escuela

A las 8:00 de la mañana, su madre llamó al 911 para informar que su hijo con autismo y retraso madurativo había quedado a bordo del colectivo.

Relató que el mayor bajó de la unidad pero se olvidó del hermanito.

La policía activó un amplio operativo de búsqueda que duró casi dos horas, revisando el recorrido del colectivo.

Sin embargo, la angustia terminó a las 9:45 cuando la madre se comunicó nuevamente para informar que su hijo había llegado sano y salvo a la escuela, acompañado por un compañero.

El niño había bajado del colectivo en la siguiente parada, se encontró con un compañero y se dirigió a clases como si nada hubiera sucedido.

Afortunadamente, la situación se resolvió sin mayores inconvenientes.



