En Salta estará prohibido jugar en casinos para quienes reciben asistencia social
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que prohíbe el ingreso y permanencia en casinos, bingos, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas para quienes perciban la Asignación Universal por Hijo y subsidios sociales.
Salta Hoy
01 / 10 / 2025
Ahora lo tratará el Senado.
La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, fue respaldada con una rápida votación dirigida por el presidente de la Cámara, Esteban Amat.
Durante el debate, Dantur destacó que la ludopatía afecta a toda la sociedad y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los recursos destinados a los más vulnerables.
Por su parte Segura añadió que los casinos generan pobreza en las comunidades.
La oposición también mostró su apoyo, resaltando la importancia de cuidar el uso de los recursos públicos.