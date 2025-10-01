"Nos asombra el alto nivel de cumplimiento de los inquilinos"
En Salta la mora es muy baja, menor de 5 por ciento. Asi lo afirmó esta mañana Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta.
01 / 10 / 2025
Biella fue consultado sobre la reacción del sector ante la última corrida del dólar. “Quizás algunos propietarios se asustaron pero por ahora no hay muchos inconvenientes”.
“Lo único que está estancado es la venta de lotes, viviendas y departamento nuevos”, manifestó.