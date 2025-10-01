 imagen

"Nos asombra el alto nivel de cumplimiento de los inquilinos"

En Salta la mora es muy baja, menor de 5 por ciento. Asi lo afirmó esta mañana Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

Biella fue consultado sobre la reacción del sector ante la última corrida del dólar. “Quizás algunos propietarios se asustaron pero por ahora no hay muchos inconvenientes”.

“Lo único que está estancado es la venta de  lotes, viviendas y departamento nuevos”, manifestó.

