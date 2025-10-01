Más de 200 estudiantes participaron de los talleres preventivos sobre Educación Vial

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, encabezó una jornada integral de concientización en el marco de la semana de la Educación Vial que se realizó en la Casona de Campo Castañares.

Fleming destacó, durante la apertura de las actividades, la importancia de comprometer a la comunidad en general con todas las acciones preventivas que se generan desde el Estado en salvaguarda de la vida, subrayando la participación de los establecimientos educativos para desarrollar una nueva cultura vial en la sociedad.

Bajo el lema “Honrar la vida, amar la vida, cuidá tu vida” los instructores de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía realizaron juegos y actividades interactivas con gafas simuladoras, contando con la presencia de los personajes didácticos de la institución.

Se hizo especial énfasis en temas como el uso correcto de la vía pública, la función del semáforo, los riesgos en el incumplimiento de las normas viales entre otros.

Además, se instalaron stands informativos de la Dirección General de Prevención de Drogas, Dirección de Relaciones con la Comunidad, junto a distintas áreas de docencia de la Policía.

Más de 200 personas entre ellos alumnos de nivel inicial y primario del establecimiento educativo 4043 Monseñor Carlos Mariano Pérez y del colegio secundario 5035 Batalla de Salta, participaron de la jornada junto a docentes, padres y los integrantes de los cuerpos infantiles de la zona.

Finalmente se realizaron sorteos de Kits de seguridad vial y cascos homologados

Participaron la Directora General de Prevención de Drogas, Johana Valencia, la Directora de Relaciones con la Comunidad, Susana Miño, el Director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el Jefe del programa Observatorio Vial, Antonio Soto, por el área de Capacitaciones, Gisella Copa y el equipo de la Subsecretaría de Seguridad Vial.