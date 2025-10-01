El hospital de Hipólito Yrigoyen cuenta con un nuevo vacunatorio

El hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen inauguró un nuevo y moderno vacunatorio exclusivo que funcionará en estrecha colaboración con el área de Atención Primaria de la Salud (APS), fortaleciendo así la llegada del sistema sanitario a la comunidad.



La ceremonia de inauguración fue encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien resaltó la importancia de esta sinergia. "Quiero destacar el gran trabajo que lleva adelante APS, que es el eslabón principal para que la gente ingrese al sistema sanitario", afirmó el ministro, subrayando el rol fundamental de los agentes comunitarios en la prevención y promoción de la salud.

Del acto participó la intendente Soledad Cabrera y el personal de salud.

La gerente del hospital, Laura Moyano, brindó detalles sobre esta incorporación, que era una necesidad clave para el centro asistencial. "Acabamos de inaugurar un vacunatorio, un área exclusivamente para tal fin que está en contacto directo con la gente de APS y los enfermeros comunitarios", explicó la gerente.

Este nuevo espacio está equipado con todo lo necesario para poder mantener las temperaturas de las vacunas, lo que garantiza su efectividad. Además, permitirá mejorar las prestaciones de salud preventiva como controles de peso y talla, prevenciones de TBC (Tuberculosis), esquemas de vacunación, entre otros.

El área operativa Hipólito Yrigoyen tiene bajo su responsabilidad a una población aproximada de 12 mil personas, entre la zona urbana y rural y el ingenio San Martín del Tabacal, donde hay presencia de numerosos trabajadores temporarios, denominados peones golondrinas.