Estudiantes salteños brillan en la Expo Innovadores del Futuro

En el Distrito Cultural "Dino" Saluzzi se realizó la final de la Expo del programa Innovadores del Futuro, que busca potenciar el talento y las ideas de los jóvenes, desarrollar capacidades para emprender y brindarles las herramientas para que las ideas que generan se concreten y pueden sostenerse en el tiempo.

Estuvo organizada por la Municipalidad de Salta y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Participaron del evento 18 equipos de 12 Escuelas de Educación Técnica, 2 Colegios Secundarios y un Bachillerato para Adultos, sumando más de 150 alumnos expositores. Se eligieron a los tres mejores proyectos de los 18 presentados.

Esta formación en emprendedurismo ayudó a los jóvenes a adquirir habilidades transferibles como la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, la negociación y fomenta valores como la responsabilidad, la autoconfianza y el compromiso. Además se logró estimular aspectos claves en el perfil del estudiante como ser una actitud proactiva, visualizar oportunidades y convertirlas en soluciones concretas.

Proyectos ganadores:

1° Premio:

Escuela Técnica N° 3.137 Martina Silva de Gurruchaga

Proyecto: “E NOVA”, la iniciativa consiste en el diseño, fabricación y comercialización de una lámpara solar ecológica y portátil.

2° Premio

Escuela Técnica N° 3.117, Maestro Daniel Oscar Reyes

Proyecto: “SECURITY BAG”, consistente en un sistema electrónico de seguridad portátil, diseñado para detectar la apertura no autorizada de mochilas o bolsos.

3° Premio

Escuela Técnica N° 3.122 , Gral. Martín Miguel de Güemes

Proyecto: “TACTO SEGURO”, un sistema de etiquetado táctil en Braille, mediante impresión 3D con material PLA biodegradable, que se adapta a envases de insecticidas y otros productos químicos de uso doméstico.

