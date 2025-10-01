Se incrementarán los vuelos y habrá promociones para visitar Salta en verano

La provincia de Salta contará con una mayor conectividad aérea durante los meses de verano gracias al anuncio realizado por Flybondi, que incrementará de manera significativa sus vuelos desde y hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes. En este sentido, la ruta que une Salta con Buenos Aires pasará de 14 a 26 frecuencias semanales, lo que representa un aumento del 79% respecto al mes de septiembre, mientras que el servicio que conecta con Córdoba se transformará en un vuelo diario, alcanzando un crecimiento superior al 130%.

Los pasajes ya se encuentran disponibles en la página oficial de la aerolínea con tarifas desde $39.187 para la ruta Salta–Buenos Aires y desde $38.999 para Salta–Córdoba. En el marco de este anuncio, la compañía lanzó además la promoción FLYSALTA, que otorga un 20% de descuento en viajes hacia y desde la provincia, aplicable a todo el calendario de vuelos disponible y válido hasta el 15 de octubre.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, subrayó que “el incremento de vuelos en Salta es una noticia muy importante porque significa más conectividad, más oportunidades para nuestros visitantes y un fuerte impulso a la economía local. Cada nuevo asiento disponible es una posibilidad más para que turistas de todo el país nos elijan y descubran nuestra cultura, paisajes y hospitalidad”.

Asimismo, agregó “que la compañía acompañe este crecimiento con una promoción especial como FLYSALTA, es un gesto que refuerza la idea de que viajar a Salta es accesible y posible para cada vez más argentinos”.

Flybondi proyecta para la temporada 2025–2026 un récord de 15.000 vuelos programados y la posibilidad de transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% en relación con el verano anterior. Para alcanzar este objetivo, incorporará diez aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar la oferta durante los meses de mayor demanda.

Este acuerdo se cerró en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde se realizó una reunión entre la secretaria de Turismo de Salta, Nadia Loza, y el coordinador de Asuntos Públicos de Flybondi, Andrés Rojas.