Más de 150 vecinos participaron en la 1era jornada de la feria de salud en B° El Tribuno

En el complejo deportivo Nicolás Vitale, ubicado en el barrio El Tribuno, de la capital, se desarrolla hasta el jueves 2, una feria de salud organizada conjuntamente entre el Ministerio de Salud Pública y el Primer Nivel de Atención del hospital Papa Francisco.

El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, supervisó la actividad y destacó la importancia de acercar los servicios sanitarios a los barrios, para facilitar el acceso de la población, en lugares.

"Contamos con el camión oncológico y diferentes espacios de promoción y prevención de la salud, gracias al trabajo conjunto con el Área Operativa Sur. Mañana, además, estará el móvil de Hemoterapia para donar sangre. Esta actividad es una muestra concreta de una salud federal que se hace presente en la zona sur capitalina”, dijo el funcionario.

Por su parte, la coordinadora del nodo Lavalle, Carolina Maturano, invitó a los vecinos de la zona a participar. “Contamos con múltiples puestos donde promovemos el cuidado integral de la salud. Desde control pediátrico, dermatológico y odontológico, hasta nutrición, hidratación y prevención de enfermedades como dengue, leptospirosis y salmonella. Estamos aquí para acompañarlos y brindarles herramientas para una vida más saludable”, expresó.

Entre los servicios gratuitos disponibles se encuentran controles médicos, toma de presión arterial y signos vitales, realización de mamografías y PAP, vacunación, promoción de hábitos y alimentación saludable, y la importancia de la actividad física.

Además, consejerías en salud mental y adicciones, diabetes, nutrición, salud sexual y reproductiva, materno e infancia, y cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD).