Fundación especializada en el reciclaje recibió una camioneta para potenciar su trabajo

En el marco de las políticas de Gestión Ambiental, la Municipalidad realizó una valoración de la necesidad de equipar a la Fundación Ceos Sol para potenciar las tareas de reciclaje, recuperación y reutilización de residuos en beneficio de la ciudad.

Es por ello que, la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) le donó a la Fundación una camioneta para un mejor trabajo de reciclaje. La entrega se hizo mediante un convenio que desde hace 10 años mantienen CCU y Ceos Sol para trabajar en conjunto.

Mónica Zannier, presidenta de la Fundación, manifestó que “estamos muy agradecidos por esta donación ya que es un modo de reconocer el trabajo ambiental que venimos realizando desde hace más de 20 años”.

“El vehículo nos permitirá mejorar la logística para el retiro de materiales a domicilio y por el tamaño de la camioneta vamos a poder ingresar al centro sin ocasionar problemas en el tránsito”, explicó Zannier.

“Tanto con la Compañía de Cervecerías Unidas como con la Municipalidad, venimos trabajando en conjunto para crear conciencia ambiental y buenos hábitos en la comunidad”, remarcó la presidente de Ceos Sol.

Es importante destacar que, este trabajo en conjunto tiene como objetivo cuidar el ambiente en la ciudad, mantener la vía pública limpia de residuos que pueden ser reciclados y reducir el volumen de enterramiento en el Relleno Sanitario San Javier para poderle más vida útil.