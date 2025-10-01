Este fin de semana llega la “Feria de la Comida Regional” de Castañares

La Municipalidad a través de la Agencia de Cultura Activa acompaña e invita a una nueva edición del “Feria de Comida Regional” en la avenida Houssay del barrio Castañares.

Es organizada por la Fundación Sentimiento y se llevará adelante el domingo 5 de octubre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 17 horas, entrada libre y gratuita.

Durante toda la jornada los salteños y turistas podrán disfrutar de comidas y postres regionales: empanadas, tamales, humitas, locro, picante de mondongo, asado. Aquellas personas que estén interesados en participar deberán comunicarse al 3874037063.

Habrá un festival folclórico con la participación de destacados artistas locales. Mario Siares, presidente de la Fundación Sentimiento y principal organizador, expresó: “Estamos lanzando la XXII edición de la Feria de la Comida Regional, que se realizará este domingo en barrio Castañares. Esperamos a toda la familia para compartir un festival folclórico de excelencia, con la participación de grupos como Mañeros, Matías Villagra, Khiskas y Salta Folk, entre otros. Habrá comidas regionales, postres y hasta asado. Como incentivo, premiaremos al mejor tamal de la jornada. Todo está listo para que las familias salteñas disfruten de una jornada gastronómica y folclórica”.

Por su parte, Marcela Medrano, Subsecretaria de la Agencia de Cultura Activa, agregó: “Esta feria es un espacio abierto para vecinos, turistas y todos aquellos que quieran acercarse a compartir una jornada única. Además de los artistas invitados, quienes deseen cantar folclore también podrán sumarse desde temprano. Será un día para disfrutar de nuestra música y de riquísimas comidas”.

En tanto, los artistas participantes señalaron: “Estamos muy felices de presentarnos en la zona de Castañares y compartir nuestra música en este evento maravilloso. Una de las cosas más bonitas que tenemos los salteños es poder juntarnos, compartir una empanada y disfrutar del folclore. Los esperamos a todos”.