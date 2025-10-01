 imagen

En el Asentamiento San Javier se realizaron 140 trámites en un solo día

El móvil del Registro Civil estuvo presente en el lugar, donde los vecinos pudieron completar sus gestiones identificatorias. Las actividades continuarán mañana en el barrio 20 de Junio y el viernes en Villa Mitre y Villa Costanera.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

En el marco de las acciones que lleva adelante el Registro Civil, su responsable, Fernanda Ubiergo, supervisó el operativo desarrollado en el Asentamiento San Javier, que atendió a más de 140 personas durante la jornada de hoy.

Este jueves 2 de octubre los operativos proseguirán en el barrio 20 de Junio, en el Comedor La Gran Familia, ubicado en Santiago Liniers, Manzana 45, Lote 14 y en la calle Ernesto Clerigo al 100 del barrio Santa Lucia.

El viernes 3 se realizarán dos operativos en simultáneo: el primero en el playón deportivo de Villa Costanera, en Los Andes al 1500, y el segundo en Villa Mitre, en Carmen Niño al 1300.

El sábado 4 de octubre, el móvil del Registro Civil estará en la Subcomisaría de Villa Asunción, en el horario de 9 a 13.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

