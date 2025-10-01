Sáenz habilitó un nuevo edificio para 190 jardineritos en la zona sudeste de Capital

El gobernador Gustavo Sáenz habilitó el nuevo edificio para la escuela de Nivel Inicial N°4699 “Dr. Ricardo Joaquín Durand” ubicada en el barrio San Ignacio de la ciudad de Salta, al que asisten 190 jardineritos de 3, 4 y 5 años en dos turnos.

Esta obra permitirá ampliar la matrícula y cubrir la alta demanda de ingreso al Nivel Inicial en la zona sudeste de Capital.

Durante la ceremonia, el Gobernador destacó que "para este gobierno la educación nunca será un gasto, sino una inversión. Así lo vamos a seguir haciendo en tiempos difíciles. Pero como salteños no bajemos los brazos, con más fuerza que nunca, pensando en ustedes y en cada uno de los salteños que nos acompañan y que tienen la esperanza de un futuro mejor."

Asimismo, Sáenz también reconoció la labor de la familia educativa y su vocación de servicio, "porque también enseñan a que nuestros hijos crezcan con valores, que aprendan a ser compañeros, amigos y buenas personas".

En tanto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore subrayó la fuerte inversión que el gobierno provincial realiza en el sector. "El Gobierno de la Provincia apuesta fuerte a la educación," afirmó la ministra, y destacó que esto incluye la concreción del incentivo docente, que representa una inversión mensual de más de $1300 millones asumida por la provincia.

Fiore hizo hincapié en la importancia de la educación temprana: "La educación comienza con los más chiquititos y es nuestra responsabilidad." Además, resaltó el rol de la familia como pilar fundamental, pidiendo su acompañamiento y trabajo en equipo con la escuela.

Por último, la directora Sandra Romano Prieto compartió la emoción de la comunidad educativa al recibir las nuevas instalaciones. "Hoy es un día de gran alegría y celebración para todos nosotros. Nos reunimos aquí no sólo para inaugurar un nuevo edificio, sino para dar la bienvenida a un espacio donde los sueños de nuestros pequeños comenzarán a tomar forma y donde se consolidarán los pilares de su futuro," manifestó la directora.

Romano Prieto explicó que el nuevo edificio va más allá de su estructura física: "Representa más que ladrillo y cemento. Simboliza nuestro compromiso con la educación de calidad, la creatividad y el crecimiento personal de cada niño que pasará por sus puertas." Subrayó que es un lugar diseñado "especialmente para estimular la curiosidad, el juego y la exploración, que son fundamentales en la etapa de nivel inicial."

La obra

Se trata de una obra de sustitución que consta de 6 salas con sanitario, dirección, administración, gabinete pedagógico, sala de maestros, baño para personas con discapacidad, sala de espera, cocina, depósito S.U.M, baño para niños en S.U.M, baño para mantenimiento en cocina, salón de Usos Múltiples, baños para docentes en S.U.M, área de recreación y patio.

En la actualidad se encuentran en ejecución tres proyectos específicos y de innovación educativa: “Chispas y Chispazos”, de Neurociencias en el jardín, “Activando corazones”, relacionado a la educación emocional, Fundación “Manos Abiertas”, de contención socio emocional para los niños y sus familias en un contexto de alta vulnerabilidad social y “Patrulla Ma.Ma” (Maestras muy atentas, enfocado al cuidado e implementación de la ESI).

Acompañaron a la comunidad educativa en la inauguración, el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de la Ciudad Emiliano Durand; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, entre otras autoridades.