Más de 120 vecinos recibieron sus escrituras

Se llevó a cabo la entrega de escrituras a más de 120 vecinos de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, y el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

La entrega beneficia a familias de la zona oeste de la ciudad, otorgándoles seguridad jurídica y consolidando la titularidad de sus propiedades.

Al respecto, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, indicó que «la idea es seguir trabajando junto a la gente, llevándoles seguridad jurídica y la certeza de que podrán construir su casa en el lugar que les pertenece».

Por su parte, la secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Abilés, destacó que «la gente recibe la escritura, de nuestras manos, con lágrimas en los ojos, es muy emocionante. Con la escritura llega la titularidad del inmueble, llega la seguridad jurídica de que el inmueble ya es de ellos y pueden disponer de él libremente».

En la oportunidad, además, se firmó una adenda para la cesión de una fracción adicional del terreno en comodato, ubicado en el barrio Norte Grande, donde el municipio lleva adelante la obra destinada a la construcción de un Polideportivo, con el objetivo de fortalecer los espacios deportivos y recreativos de la comunidad.

Del acto participó además, el presidente del Concejo Deliberante, Dario Madile y el edil, Guillermo Kripper.