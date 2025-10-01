 imagen

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 120 vecinos recibieron sus escrituras

El acto de entrega, en el Distrito Cultural "Dino" Saluzzi, estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, y el vicegobernador de la Provincia , Antonio Marocco.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

Se llevó a cabo la entrega de escrituras a más de 120 vecinos de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, y el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

La entrega beneficia a familias de la zona oeste de la ciudad, otorgándoles seguridad jurídica y consolidando la titularidad de sus propiedades.

Al respecto, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, indicó que «la idea es seguir trabajando junto a la gente, llevándoles seguridad jurídica y la certeza de que podrán construir su casa en el lugar que les pertenece». 

Por su parte, la secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Abilés, destacó que «la gente recibe la escritura, de nuestras manos, con lágrimas en los ojos, es muy emocionante. Con la escritura llega la titularidad del inmueble, llega la seguridad jurídica de que el inmueble ya es de ellos y pueden disponer de él libremente». 

En la oportunidad, además, se firmó una adenda para la cesión de una fracción adicional del terreno en comodato, ubicado en el barrio Norte Grande, donde el municipio lleva adelante la obra destinada a la construcción de un Polideportivo, con el objetivo de fortalecer los espacios deportivos y recreativos de la comunidad.

Del acto participó además, el presidente del Concejo Deliberante, Dario Madile y el edil, Guillermo Kripper. 

AM840

FM96.9

