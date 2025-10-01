 imagen

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Elecciones de octubre: Avanzan las capacitaciones para las autoridades de mesa

Son 10 mil las autoridades y cobrarán $80 mil pesos pero deberán capacitarse. 

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

Esta semana inician las capacitaciones presenciales en el interior, tras la notificación a las autoridades de mesa mediante telegramas oficiales.

Cronograma:

*Viernes 3 de Octubre:  General Mosconi, Apolinario Saravia y Las Lajitas.

*Sábado 4 de Octubre: Joaquín V. González, El Quebrachal, General Güemes, La Caldera, Metán, El Tala, Rosario de la Frontera y Tartagal.

Cada presidente de mesa cobrará $80.000, divididos en $40.000 por el desempeño en la jornada electoral y otros $40.000 por completar la capacitación.

El secretario electoral del Juzgado Federal de Salta, Juan Pablo Acosta, destacó la importancia de la asistencia a las instancias de formación: "Es un sistema nuevo, fácil pero con particularidades. Además, para percibir el viático correspondiente, las autoridades deben acreditar su participación en la capacitación".

