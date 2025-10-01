Elecciones de octubre: Avanzan las capacitaciones para las autoridades de mesa
Son 10 mil las autoridades y cobrarán $80 mil pesos pero deberán capacitarse.
01 / 10 / 2025
Esta semana inician las capacitaciones presenciales en el interior, tras la notificación a las autoridades de mesa mediante telegramas oficiales.
Cronograma:
*Viernes 3 de Octubre: General Mosconi, Apolinario Saravia y Las Lajitas.
*Sábado 4 de Octubre: Joaquín V. González, El Quebrachal, General Güemes, La Caldera, Metán, El Tala, Rosario de la Frontera y Tartagal.
Cada presidente de mesa cobrará $80.000, divididos en $40.000 por el desempeño en la jornada electoral y otros $40.000 por completar la capacitación.
El secretario electoral del Juzgado Federal de Salta, Juan Pablo Acosta, destacó la importancia de la asistencia a las instancias de formación: "Es un sistema nuevo, fácil pero con particularidades. Además, para percibir el viático correspondiente, las autoridades deben acreditar su participación en la capacitación".