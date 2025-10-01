Presentarán el plan de trabajo para las enfermedades transmitidas por mosquitos

Como cada año, el primero de octubre, el Ministerio de Salud Pública inicia la búsqueda de pacientes sintomáticos compatibles con dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, dado que la población de mosquitos incrementa a partir de este periodo.

Por ello, mañana, jueves 2, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, brindarán una conferencia de prensa para presentar el plan de trabajo para las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026.

Será a las 10 de la mañana, desde la sala de prensa “Javier Lamas”, del Centro Cívico Grand Bourg.

Cabe destacar que, en el último periodo de vigilancia epidemiológica, en la provincia, se registraron sólo 26 casos de dengue y no hubo mortalidad a causa de esa arbovirosis.

El 88,4% de los positivos tenían residencia en el departamento Capital. Además, no hubo casos de Zika, Chikungunya, ni fiebre amarilla.