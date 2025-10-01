 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentarán el plan de trabajo para las enfermedades transmitidas por mosquitos

Será este jueves 2 de octubre a través de una conferencia de prensa, a las 10 horas, en la sala “Javier Lamas”, del Centro Cívico Grand Bourg. Estará encabezada por el ministro de Salud Pública Federico Mangione.

Salta Hoy

Como cada año, el primero de octubre, el Ministerio de Salud Pública inicia la búsqueda de pacientes sintomáticos compatibles con dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, dado que la población de mosquitos incrementa a partir de este periodo.

Por ello, mañana, jueves 2, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, brindarán una conferencia de prensa para presentar el plan de trabajo para las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026.

Será a las 10 de la mañana, desde la sala de prensa “Javier Lamas”, del Centro Cívico Grand Bourg.

Cabe destacar que, en el último periodo de vigilancia epidemiológica, en la provincia, se registraron sólo 26 casos de dengue y no hubo mortalidad a causa de esa arbovirosis.

El 88,4% de los positivos tenían residencia en el departamento Capital. Además, no hubo casos de Zika, Chikungunya, ni fiebre amarilla. 

AM840

FM96.9

