Hallan en buen estado a la pareja de adolescentes desaparecidos en Potrero de Castilla

Involucró a efectivos del Distrito de Prevención 1, Caballería y la Subsecretaría de Defensa Civil, además de la colaboración de baqueanos de la zona.

Este martes alrededor de las 20 horas, se confirmó que la pareja había llegado a la Escuela San Francisco de Asís, ubicada en el paraje Los Yacones.

Habían sido reportados como extraviados el día lunes de Finca La Ovejería, en la zona de serranías de la localidad de Vaqueros, a dónde habían llegado por trabajo.

Posteriormente, fueron trasladados a la comisaría local para realizar las diligencias médicas y administrativas correspondientes.

La activación del Protocolo de Búsqueda de Personas se llevó adelante tras la denuncia presentada por sus familiares.

En el caso intervienen la Fiscalía Penal 1 y la Asesoría de Menores.