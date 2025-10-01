 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Hallan en buen estado a la pareja de adolescentes desaparecidos en Potrero de Castilla

Una mujer y un varón, ambos de 17 años, fueron hallados sanos y salvos tras un intenso operativo de búsqueda en la zona de Vaqueros.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Involucró a efectivos del Distrito de Prevención 1, Caballería y la Subsecretaría de Defensa Civil, además de la colaboración de baqueanos de la zona.

Este martes alrededor de las 20 horas, se confirmó que la pareja había llegado a la Escuela San Francisco de Asís, ubicada en el paraje Los Yacones. 

Habían sido reportados como extraviados el día lunes de Finca La Ovejería, en la zona de serranías de la localidad de Vaqueros, a dónde habían llegado por trabajo. 

Posteriormente, fueron trasladados a la comisaría local para realizar las diligencias médicas y administrativas correspondientes. 

La activación del Protocolo de Búsqueda de Personas se llevó adelante tras la denuncia presentada por sus familiares. 

En el caso intervienen la Fiscalía Penal 1 y la Asesoría de Menores. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO