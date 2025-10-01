 imagen

Volcó un camión que transporta combustible en la Quebrada del Toro

El accidente se produjo esta mañana en el kilómetro 55 de la Ruta Nacional 51, a la altura de Ingeniero Maury. Al parecer no hubo derrame de carburante.

Salta Hoy

01 / 10 / 2025

 

Personal de Gendarmería Nacional fue alertado de la situación a las 7:30 por algunos conductores.

La fuerza nacional se puso en contacto con la Policía de Salta, indicando que en ese punto de la Ruta 51 había volcado un camión cisterna con combustible y el conductor estaba herido. 

De manera inmediata comenzó un operativo con policías, bomberos y ambulancias que partieron al lugar y en la zona hubo desvíos. 

El camión quedó apoyado sobre el lateral derecho y el camionero tuvo que ser rescatado del interior de la cabina. 

Fue derivado al Hospital de Campo Quijano con el diagnóstico de politraumatismo y su vida no corre peligro. 

 

AM840

FM96.9

