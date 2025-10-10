Vuelco en la Ruta Nacional 34: Una pareja resultó con heridas leves

La policía recibió alertas a las 6:30 de la mañana sobre una camioneta Ford EcoSport que había terminado volcada sobre uno de sus laterales.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una pareja, el conductor y su acompañante, ambos adultos mayores, quienes afortunadamente no presentaban heridas de gravedad.

Sin embargo, tras el vuelco quedaron desorientados y no podían explicar las circunstancias del accidente.

Investigan si el siniestro vial fue causado por una mala maniobra del conductor, si éste se durmió al volante, si hubo un problema mecánico o si otro vehículo estuvo involucrado.

Esta mañana peritos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para esclarecer lo sucedido.

