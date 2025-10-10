 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Vuelco en la Ruta Nacional 34: Una pareja resultó con heridas leves

El accidente ocurrió hoy a la madrugada en la zona de Pichanal, generando preocupación entre los automovilistas.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

La policía recibió alertas a las 6:30 de la mañana sobre una camioneta Ford EcoSport que había terminado volcada sobre uno de sus laterales. 

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una pareja, el conductor y su acompañante, ambos adultos mayores, quienes afortunadamente no presentaban heridas de gravedad. 

Sin embargo, tras el vuelco quedaron desorientados y no podían explicar las circunstancias del accidente. 

Investigan si el siniestro vial fue causado por una mala maniobra del conductor, si éste se durmió al volante, si hubo un problema mecánico o si otro vehículo estuvo involucrado. 

Esta mañana peritos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para esclarecer lo sucedido.
 

