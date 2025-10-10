La justicia postergó el inicio del juicio contra el intendente de Pichanal

Los jueces Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora decidieron anular el debate que estaba programado para noviembre.

Jalit está acusado de estafa por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, en un caso que involucra a otras ocho personas.

Las audiencias estaban previstas para noviembre en la Sala I del Tribunal y se espera nueva fecha.

Este no es el primer proceso judicial que enfrenta el intendente Jalit, quien ocupó el cargo en cuatro períodos entre 2003 y 2019.



