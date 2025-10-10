 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La justicia postergó el inicio del juicio contra el intendente de Pichanal

El juicio oral contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, fue suspendido en Salta tras la aceptación de varios recursos de casación presentados por las defensas de algunos acusados.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los jueces Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora decidieron anular el debate que estaba programado para noviembre. 

Jalit está acusado de estafa por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, en un caso que involucra a otras ocho personas. 

Las audiencias estaban previstas para noviembre en la Sala I del Tribunal y se espera nueva fecha. 

Este no es el primer proceso judicial que enfrenta el intendente Jalit, quien ocupó el cargo en cuatro períodos entre 2003 y 2019.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO