La justicia postergó el inicio del juicio contra el intendente de Pichanal
El juicio oral contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, fue suspendido en Salta tras la aceptación de varios recursos de casación presentados por las defensas de algunos acusados.
Salta Hoy
10 / 10 / 2025
Los jueces Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora decidieron anular el debate que estaba programado para noviembre.
Jalit está acusado de estafa por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, en un caso que involucra a otras ocho personas.
Las audiencias estaban previstas para noviembre en la Sala I del Tribunal y se espera nueva fecha.
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta el intendente Jalit, quien ocupó el cargo en cuatro períodos entre 2003 y 2019.