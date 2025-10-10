 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Restringen el acceso a la Quebrada y Reserva de las Yungas

La Municipalidad de San Lorenzo informa que hoy se encuentra restringido el acceso a la Zona de la Quebrada y a la Reserva Municipal Las Yungas.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La medida se debe al operativo de búsqueda del exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro, desaparecido en la zona.

Se solicita a vecinos y visitantes respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar ingresar al área hasta nuevo aviso.

 

AM840

FM96.9

