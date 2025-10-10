Restringen el acceso a la Quebrada y Reserva de las Yungas
La Municipalidad de San Lorenzo informa que hoy se encuentra restringido el acceso a la Zona de la Quebrada y a la Reserva Municipal Las Yungas.
10 / 10 / 2025
La medida se debe al operativo de búsqueda del exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro, desaparecido en la zona.
Se solicita a vecinos y visitantes respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar ingresar al área hasta nuevo aviso.