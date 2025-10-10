4° Concurso: “Traé tu certificado de Campo Limpio”
Se trata de una iniciativa que busca fortalecer la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios y fomentar la educación ambiental en las escuelas técnicas agrícolas.
10 / 10 / 2025
Mónica Morey es responsable de la aplicación de la Ley de Fitosanitarios de Agricultura sustentable: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, y explicó el fin del concurso por Radio Salta.
La funcionaria recordó los problemas que solucionó la sanción de la presente ley.