Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Acoso escolar: Abordan los casos de Bullying en el sur provincial

Especialistas piden prestar atención a quienes participan del hecho: víctima, acosador y los otros niños y jóvenes espectadores.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

Ana María Zenardo, psicóloga del equipo interdisciplinario del Ministerio Público Pupilar en Metán, explicó por qué motivos se debe atender la problemática de manera integral. 

La especialista dijo que hoy los chicos reciben demasiada presión por parte de las redes sociales, la internet y los padres. 

“Los padres siempre quieren que sean los mejores en los idiomas y las actividades extraescolares” y eso también les afecta.

 

AM840

FM96.9

