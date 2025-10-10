Acoso escolar: Abordan los casos de Bullying en el sur provincial

Ana María Zenardo, psicóloga del equipo interdisciplinario del Ministerio Público Pupilar en Metán, explicó por qué motivos se debe atender la problemática de manera integral.

La especialista dijo que hoy los chicos reciben demasiada presión por parte de las redes sociales, la internet y los padres.

“Los padres siempre quieren que sean los mejores en los idiomas y las actividades extraescolares” y eso también les afecta.