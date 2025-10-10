 imagen

Educación: se presentó el Proyecto de Articulación entre los niveles Primario y Secundario

Participaron practicantes avanzados de los Institutos de Formación Docente brindando apoyo en áreas importantes como Lengua y Matemáticas.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

Se realizó el lanzamiento del Proyecto de Articulación entre el niveles Primario y Secundario, que es una pieza clave para asegurar una transición fluida, significativa y exitosa, reduciendo las brechas y promoviendo la continuidad pedagógica. Esta propuesta se centra en la continuidad de saberes claves, especialmente en Matemáticas y Lengua, áreas fundamentales que actúan como bisagras curriculares.

Durante el acto la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales se dirigió a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Nº 6.043 Jorge Luis Borges; “En estos tiempos difíciles, dónde la institución escuela es golpeada a diario por la realidad, van a hacer algo importantísimo. Ser referente de sus alumnos y alumnas, cada uno de nosotros guarda en su corazón algún docente con cariño, ustedes van a tener la posibilidad de elegir la clase de referente que van a ser para ellos".

a incorporación a los estudiantes de los profesorados es un factor de gran importancia, que genera un círculo virtuoso: los futuros docentes experimentan la realidad de ambos ciclos y colaboran en la creación de herramientas didácticas, mientras que los alumnos de Primaria y Secundaria reciben apoyo especializado. Es un modelo que prioriza la co-construcción de conocimiento y la mirada holística sobre el estudiante.

Estuvieron presentes Directores Generales de Nivel Primario, Secundario y Superior, Prof. Rosa Saldaña, Prof. Marta Segura y Prof. Carlos Delgado respectivamente, acompañados por sus equipos técnicos y supervisores.


 

AM840

FM96.9

