El festival homenaje a Roberto Ternán se traslada al Parque Bicentenario

El espectáculo “Canto a un amigo” fue reprogramado y tendrá lugar el miércoles 15, a las 19 hs, en el Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. El encuentro reunirá a destacados referentes del folclore nacional en una cartelera de lujo.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, invitan a la comunidad a participar del festival “Canto a un Amigo: Celebrando a Roberto Ternán”, un merecido homenaje en vida al reconocido cantautor, músico, poeta y escritor salteño, figura fundamental del folclore argentino.

El espectáculo fue reprogramado para el próximo miércoles 15 de octubre a las 19 horas y se desarrollará en el Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Será una velada especial que reunirá a grandes artistas de la música popular y amigos, quienes compartirán el escenario para celebrar la trayectoria y el legado del compositor.

Entre los principales nombres confirmados se encuentran: El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma, junto a otros artistas invitados que completan una cartelera de lujo: Los Aimo, Pablo Quijano, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez.

Roberto Ternavasio, “Ternán”, es autor de obras que trascendieron generaciones y fronteras, interpretadas por las principales voces del país. Entre sus composiciones más emblemáticas se destacan “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos clásicos del cancionero popular argentino.

El festival convocará a familias, vecinos y amantes del folclore en un inolvidable encuentro de música y gratitud, que celebrará su legado poético y musical.

AM840

FM96.9

