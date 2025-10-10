El Gobierno Provincial fortalece la asistencia a merenderos en Orán y San Martín

En operativos con especial foco en los departamentos San Martín y Orán el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social brinda una contención social a familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

De esta manera a través de un acompañamiento integral, mediante estas acciones se proporciona una asistencia alimentaria a más de 21 mil personas entre niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad en el norte salteño.

En el departamento de Orán se acompaña desde la Provincia a mas de 60 merenderos.

Las acciones se desarrollan a través de la Secretaría de Políticas Sociales, que se encarga de la distribución de alimentos secos para más de 230 espacios sociales y de diversos barrios de estos departamentos, que brindan asistencia alimentaria.

Los operativos están bajo la órbita de la coordinadora de Políticas Sociales, Agustina Esteban, quien destacó el compromiso que asumen estos espacios para la asistencia; ya que en su mayoría se trata de organizaciones barriales autogestionadas por los mismos vecinos. Mientras que otras responden a movimientos sociales que trabajan para la contención de familias vulnerables en conjunto con el Estado.

En este sentido, en total se brindan alimentos secos a 167 merenderos en el departamento San Martín y 66 del departamento Orán. Cada uno acompaña en promedio a 70 asistentes, llegando a más de 21 mil asistencias a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad alimentaria.

Agustina Esteban destacó que estas acciones se coordinan a través de las gestiones de la Provincia "para dar una respuesta a un tema social con fondos provinciales", a la vez que resaltó que a la asistencia alimentaria se suman abordajes con actividades recreativas, lúdicas y principalmente de acompañamiento escolar para los niños.

El acompañamiento a merenderos del norte provincial, se suman a la asistencia realizada en otros puntos de la provincia, como Salta Capital, para llegar a más de 700 espacios bajo la misma modalidad, alcanzado a brindar cobertura para más de 53.000 salteños.