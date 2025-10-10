Campeonato Juvenil de AFA 2025: se confirmaron los cruces de 8avos y 4tos de final

El campeonato Juvenil de AFA continúa con sus torneos oficiales de la temporada 2025 y mañana sábado 11 darán inicio los octavos de final y el domingo 12 se jugarán cuartos de final .Los partidos se desarrollarán en la cancha de Central Norte ( Dr. Luis Güemes) y en la cancha Nido de Cuervos del municipio de Vaqueros.

Cruces confirmados:

Categoría Sub 13 – 9.00

Central Norte vs. Maipú

Juventud San Luis vs. Unión Santiago

Categoría Sub 15 – 11.00

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú

Juventud Unida vs. Central Norte

Categoría Sub 17 – 13.00

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú

Juventud vs. Central Norte

La organización destacó que esta instancia es clave para seguir fortaleciendo la formación deportiva, el trabajo en equipo y la proyección de los jóvenes talentos que son parte del semillero del fútbol argentino.

El Gobierno de la Provincia de Salta acompaña a los jóvenes en su formación y competencia, reafirmando el compromiso con el deporte formativo y el futuro de nuestros deportistas.