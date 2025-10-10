Salta vive una fiesta del golf con el Abierto Profesional en el Polo Club

El golf profesional volvió a decir presente en la provincia de Salta con el inicio del Abierto “Gral. Martín Miguel de Güemes”, torneo que forma parte del calendario oficial del Tour Profesional de Golf Argentino. La competencia se desarrolla en el Salta Polo Club, que este año celebra su centenario con una destacada agenda de actividades.

En la primera jornada, el rosarino Franco Romero se ubicó en lo más alto de la tabla con una excelente vuelta de 65 golpes (-7), producto de cinco birdies y un águila. A solo un golpe quedó Luis Romero (66, -6), mientras que más atrás aparecen Franco Scorzato, el salteño Walter Miranda (69, -3) y el local Tomás “Tommy” Cocha, con 68 golpes (-4).

"Quizás no fue el día que mejor jugué, pero estoy muy conforme con el score y con el lugar donde quedé después de la primera ronda. La cancha está en gran estado y es una alegría que Salta vuelva a recibir un torneo de profesionales”, señaló Cocha al finalizar su vuelta, ante el aplauso del público local.

El Gobierno de Salta acompaña la realización del evento, que no solo promueve el desarrollo del deporte, sino que también fortalece el turismo y la visibilidad de la provincia a nivel nacional. La presencia de figuras consagradas y jóvenes talentos del golf argentino genera gran expectativa para las próximas rondas.