Continúa la búsqueda de Vicente Osvaldo Cordeyro en la zona de San Lorenzo

Este viernes se reanudaron las tareas de búsqueda para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares tras ausentarse de su domicilio el jueves en horas de la mañana.

Por jurisdicción, la investigación es dirigida por el fiscal penal 2 interino, Ramiro Ramos Ossorio, a quienes se les suma el fiscal penal de la UGAP, Gabriel González, y el coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero, representando al Ministerio Publico Fiscal.

Durante la jornada de hoy, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las distintas fuerzas presentes, encabezada por el ministro de Seguridad Gaspar Solá Usandivaras y autoridades de distintas unidades especiales de la Policía, de Defensa Civil, Bomberos y los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En el encuentro se realizó un balance de las acciones desplegadas hasta el momento y se diagramó la logística para continuar con los rastrillajes este sábado, definiendo nuevos sectores de búsqueda y evaluando estrategias según la información disponible.

Los operativos de rastrillaje se desarrollan intensamente en la zona de San Lorenzo, con la participación de personal policial, y con el apoyo fundamental de guías locales y vaqueanos, profundos conocedores del terreno y de los múltiples senderos que atraviesan el área.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro —quien vestía ropa deportiva oscura en los momentos previos a su desaparición— se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.