San Lorenzo: Más de 100 policías participan del operativo de búsqueda del excomisario

Cordeyro, conocido por su trayectoria en la policía, no regresó a casa el jueves tras dejar a su hija de 17 años en un colegio de calle Belgrano y Mitre.

La familia comenzó a alarmarse cuando la adolescente volvió sola a su domicilio en barrio El Huaico, zona norte de Salta capital, y no pudo contactar a su padre.

A las 4 de la tarde se formalizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda, que incluyó rastreos en hospitales y clínicas.

Las cámaras de seguridad mostraron que Cordeyro desvió su ruta habitual hacia San Lorenzo, donde su vehículo Volkswagen Suran Gris fue encontrado más tarde en Mitre y Güemes de la villa veraniega, pero sin indicios de su paradero.

Actualmente, más de 100 policías participan en un operativo intensivo en la zona, incluyendo La Quebrada y el Cerro Elefante.

Participan personal de Infantería, bicipolicías, Canes, Motorizada, Caballería, Policía Rural, Investigaciones, el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo y Bomberos de la Policía.

Además se sumaron a la búsqueda efectivos de Bomberos Voluntarios.

El operativo está bajo la supervisión del jefe y subjefe de Policía, Diego Bustos y Walter Toledo, y al lugar también llegó el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda.

Al momento de su desaparición Cordeyro vestía campera negra y pantalón azul deportivo.

Las autoridades piden a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada al Sistema de Emergencias 911 o dependencia policial más cercana a su domicilio.

“En horas de la noche se logró ubicar el vehículo en el que se movilizaba, gracias al relevamiento de las cámaras y los peritos del CIF”, realizaron pruebas en él”, dijo Cristian Aguilera, jefe de prensa de la policía.

Aguilera indicó siguen los rastreos para dar con el teléfono celular de Cordeyro.

Manifestó que en todos los registro fílmicos se ve al comisario retirado en el interior del auto solo.

Carrera policial y un hombre muy querido

Vicente Cordeyro, exdirector general de Seguridad de la Policía y exjefe de las Brigadas de Investigaciones, es reconocido por su participación en casos importantes como el de los hermanitos Leguina y la detención de Marcelo Torrico.

Además de su carrera policial, era muy activo en el deporte; el miércoles por la noche estuvo jugando al fútbol con amigos y recientemente participó en una olimpiada organizada por el Círculo de Oficiales de Salta.

Tanto él como su esposa, Trinidad Chávez de Cordeyro, quien también fue policía, han sido destacados por su compromiso deportivo y han recibido numerosos premios.

La familia y la policía no mencionaron ninguna enfermedad o problema neurológico, subrayando que Cordeyro estaba en buena salud antes de su desaparición.