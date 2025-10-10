San Lorenzo: Bomberos lograron controlar un incendio de pastizales en el Cerro Elefante
El fuego, que afectó una amplia área en la ladera oeste del cerro, fue reportado por un ciudadano, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia.
Los Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron en conjunto para extinguir los focos ígneos y realizar tareas de enfriamiento en las zonas afectadas, alejadas del área urbana.
La Secretaría de Seguridad destacó la colaboración entre los distintos cuerpos de bomberos y la policía para evitar que el fuego se propagara aún más.