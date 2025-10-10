 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

San Lorenzo: Bomberos lograron controlar un incendio de pastizales en el Cerro Elefante

El fuego, que afectó una amplia área en la ladera oeste del cerro, fue reportado por un ciudadano, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

Los Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron en conjunto para extinguir los focos ígneos y realizar tareas de enfriamiento en las zonas afectadas, alejadas del área urbana. 

La Secretaría de Seguridad destacó la colaboración entre los distintos cuerpos de bomberos y la policía para evitar que el fuego se propagara aún más.

 

AM840

FM96.9

