Cortes en las calles cercanas al Monumento a Güemes

Se registran desvíos en la zona del Monumento a Güemes desde las 7:00 de la mañana y hasta las 13:30 por los actos y desfiles del aniversario de la Policía Infantil.

Salta Hoy

10 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad preparó un operativo especial y recomienda seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.

Los cortes serán los siguientes: 

  • Del Milagro y Linares 
  • Del Milagro y República de Israel 
  • Del Milagro y José Félix Uriburu 
  • Del Milagro y Manuel Solá 
  • Paseo Güemes y Del Milagro 
  • Uriburu y Av. Bicentenario 
  • República de Israel y Av. Bicentenario 
  • San Lorenzo y Av. Bicentenario 
  • Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia 
  • Indalecio Gómez y Av. Bicentenario 

 

