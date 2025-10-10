Cortes en las calles cercanas al Monumento a Güemes
Se registran desvíos en la zona del Monumento a Güemes desde las 7:00 de la mañana y hasta las 13:30 por los actos y desfiles del aniversario de la Policía Infantil.
Salta Hoy
10 / 10 / 2025
VER GALERÍA
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad preparó un operativo especial y recomienda seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.
Los cortes serán los siguientes:
- Del Milagro y Linares
- Del Milagro y República de Israel
- Del Milagro y José Félix Uriburu
- Del Milagro y Manuel Solá
- Paseo Güemes y Del Milagro
- Uriburu y Av. Bicentenario
- República de Israel y Av. Bicentenario
- San Lorenzo y Av. Bicentenario
- Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia
- Indalecio Gómez y Av. Bicentenario