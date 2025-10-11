Se corre la 5ª edición del Desafío MTB este domingo en el parque Bicentenario

Este domingo 12 de octubre se realizará en el parque Bicentenario de Salta la quinta edición del Desafío MTB, una competencia organizada por la Fundación Hospital Público Materno Infantil (HPMI) con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer la atención de mujeres, niños y adolescentes en el Hospital Materno Infantil.

La actividad deportiva ofrecerá tres distancias competitivas: Rally XC 30K, Rural XC 32K y Rural 20K, pensadas para que puedan participar ciclistas de distintos niveles. Además de la carrera, los inscriptos recibirán remera exclusiva, medalla finisher, número de corredor, puestos de hidratación, cronometraje y asistencia médica durante todo el recorrido.

El lanzamiento oficial de la competencia se realizó en el Hospital Materno Infantil y contó con la presencia de autoridades provinciales, organizadores y auspiciantes. José Tolaba, director de Deportes Recreativo e Inclusión, destacó que “esta carrera no sólo convoca a deportistas de distintos niveles, sino que también refleja el compromiso de nuestra comunidad con la salud pública y la inclusión social”.

Por su parte, Alberto Robredo, presidente de la Fundación HPMI, subrayó que cada inscripción representa un aporte directo a los proyectos solidarios: “Queremos que cada corredor sienta que su participación trasciende la competencia y se convierte en un acto de solidaridad”.

Las inscripciones continúan abiertas a través de www.bubilo.com.ar y en la sede del Hospital Materno Infantil.