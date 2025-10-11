 imagen

EN VIVO 10:00 a 13:00 HRS

Sábados 3.0

Conducción: Rubén Fernández Paz y Lola Plaza

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Este domingo es el último día para disfrutar de la Feria del Libro 

El cierre de la jornada está previsto para las 22 horas.

Salta Hoy

11 / 10 / 2025

 

Este domingo 12 de octubre, la Feria del Libro de Salta ofrecerá una jornada cargada de actividades culturales que combinarán literatura, arte, música y pensamiento contemporáneo. Desde las 15, distintos espacios de la ciudad -como la Usina Cultural, el Café Literario, el Café Zorrilla y la Casa de la Cultura- abrirán sus puertas al público con propuestas para todas las edades.

La programación comenzará con el “Harry Potter Book Day” en el Hall del Teatro de la Usina Cultural, un encuentro internacional dedicado a los fanáticos de la saga. Al mismo tiempo, se desarrollarán talleres, presentaciones de libros y charlas literarias, entre ellas, el Taller para una dramaturgia salteña y el ciclo de poesía Bajo la Parra.

Durante toda la tarde, escritores, poetas, músicos y artistas participarán en diversas actividades que incluyen lecturas, debates, intervenciones escénicas y presentaciones editoriales. Entre los destacados figuran “Haikus de la Puna”, de Alejandro Luna, “La Corona de Yndias” de Daniel Lange y la charla Pensar al otro a cargo del filósofo Darío Sztajnszrajber.

La danza también tendrá su espacio con la obra Los amores de Lola, mientras que la música llegará de la mano de la propuesta “Kuni” y una serenata final a cargo de Mariana Carrizo, quien rendirá homenaje a Manuel J. Castilla en la Casa de la Cultura.

El cierre de la jornada está previsto para las 22.

