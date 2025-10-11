Inicia el curso universitario introductorio de inglés en el barrio Sanidad

Este lunes 13 de octubre comenzará el Curso Universitario Introductorio de Inglés impulsado por la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco). La capacitación se dictará de 15 a 17 horas en el SUM de barrio Sanidad, ubicado en calle Federico Leloir 62.

El curso tiene una duración total de 24 horas y se desarrollará de manera presencial los días lunes y miércoles en el mismo horario. Está destinado a vecinos que deseen iniciar su formación en el idioma inglés, brindando herramientas básicas para fortalecer sus oportunidades académicas y laborales.

La iniciativa forma parte de las acciones conjuntas entre el municipio y Upateco para promover la educación y la inclusión en distintos barrios de la ciudad.

Las inscripciones continúan abiertas y se realizan a través de WhatsApp al número 3874 41 08 45. Los cupos son limitados.