Se viene una nueva edición de la Feria Tope: ya están abiertas las inscripciones

La Municipalidad de Salta anunció la tercera edición de la Feria Tope, que en esta oportunidad será especial por el Día de la Madre. El evento se realizará el sábado 18 de octubre en plaza España y ofrecerá productos con un precio máximo de $20.000.

La propuesta busca generar oportunidades tanto para comerciantes como para vecinos, ofreciendo artículos a bajo costo en una jornada pensada para fomentar el consumo local y acompañar la economía familiar.

Las inscripciones para los feriantes ya están abiertas y habrá un cupo limitado de 100 vendedores. Los interesados deben anotarse completando un formulario a través de la App Muni Salta.

Durante la feria se pondrán a la venta distintos productos, ideales para conseguir regalos por el Día de la Madre a precios accesibles. El horario del evento será informado en los próximos días.