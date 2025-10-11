Encontraron sin vida al excomisario Vicente Cordeyro en la zona del cerro Elefante

El excomisario Vicente Cordeyro fue encontrado sin vida este sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos días de intensos rastrillajes realizados por la Policía de Salta con apoyo de equipos especializados del CIF, canes adiestrados y drones.

La información fue confirmada a El Tribuno por una fuente oficial. Más de un centenar de efectivos participaron del operativo, concentrando la búsqueda en cerros, quebradas y sectores aledaños al último lugar donde Cordeyro había sido visto.

La zona del cerro Elefante es un área frecuentada por senderistas y deportistas, y había sido escenario días atrás de un importante incendio de pastizales que afectó gran parte del sector y requirió un amplio despliegue de bomberos y Defensa Civil.

Por el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Equipos forenses continúan trabajando en el lugar para esclarecer lo sucedido