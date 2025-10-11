 imagen

Sábados 3.0

Conducción: Rubén Fernández Paz y Lola Plaza

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Encontraron sin vida al excomisario Vicente Cordeyro en la zona del cerro Elefante

El cuerpo fue hallado este sábado tras dos días de intenso rastrillaje. Participaron más de 100 efectivos de distintas unidades especiales, drones y canes adiestrados. 

Salta Hoy

11 / 10 / 2025

 

El excomisario Vicente Cordeyro fue encontrado sin vida este sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos días de intensos rastrillajes realizados por la Policía de Salta con apoyo de equipos especializados del CIF, canes adiestrados y drones.

La información fue confirmada a El Tribuno por una fuente oficial. Más de un centenar de efectivos participaron del operativo, concentrando la búsqueda en cerros, quebradas y sectores aledaños al último lugar donde Cordeyro había sido visto.

La zona del cerro Elefante es un área frecuentada por senderistas y deportistas, y había sido escenario días atrás de un importante incendio de pastizales que afectó gran parte del sector y requirió un amplio despliegue de bomberos y Defensa Civil.

Por el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Equipos forenses continúan trabajando en el lugar para esclarecer lo sucedido

