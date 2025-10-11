 imagen

La Cámara Electoral confirma que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

También cuestionó al juez Ramos Padilla por apartarse de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva”.

Argentina

11 / 10 / 2025

 

La Cámara Nacional Electoral revocó hoy la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su resolución en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se realicen con personas del mismo género que quien es reemplazado. En este caso, al tratarse de un hombre, quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

La Cámara cuestionó al juez Ramos Padilla por apartarse de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva”, declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes y desconocer la jurisprudencia consolidada en casos similares. También señaló que aplicó incorrectamente un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para acceder a cargos públicos electivos, priorizando la participación femenina en las listas conforme a pronunciamientos anteriores

