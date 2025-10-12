Gimnasia y Tiro venció a Temperley y avanzó de ronda en el reducido

Gimnasia y Tiro derrotó este sábado a Temperley por 2 a 0 en el estadio David Michel Torino y se clasificó a los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Los goles fueron convertidos por Fabricio Rojas y Villarreal en la etapa complementaria.

El albo dominó gran parte del partido y generó varias situaciones claras desde el primer tiempo. A los 32 minutos del complemento, Rojas abrió el marcador tras una jugada iniciada con un saque largo de Abadía y una habilitación precisa de Sivetti. Sobre el final, cuando Temperley buscaba el empate, Villarreal selló el resultado 2 a 0.

Durante el desarrollo del encuentro, el conjunto salteño mostró solidez defensiva y fue superior en el juego. Temperley, obligado a ganar, tuvo algunas llegadas aisladas, pero se encontró con una buena actuación del arquero Abadía y una defensa firme.

El equipo dirigido por Teté Quiróz superó así la primera instancia de los play-offs y espera conocer a su próximo rival, que se definirá este domingo cuando finalice la primera ronda del reducido.