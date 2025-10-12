Javier Milei viaja a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Washington para mantener una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump, prevista para el martes en la Casa Blanca. El encuentro se da días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara un auxilio financiero para la Argentina.

La delegación presidencial estará integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Bausilli, quienes partirán al mediodía. En la capital estadounidense los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador Alec Oxenford. La bilateral se realizará en el Salón Oval y continuará con un almuerzo de trabajo donde se espera avanzar en los detalles del paquete económico.

El respaldo de Estados Unidos incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito aún sin monto ni fecha definida y la posibilidad de que el gobierno norteamericano compre bonos de deuda argentinos. Este encuentro ocurre en medio de un escenario económico complejo y a menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales.

Aunque el equipo económico ya realizó una visita previa, el Gobierno mantiene reserva sobre los términos del acuerdo. Milei adelantó que brindará una entrevista televisiva a su regreso, el próximo miércoles, para dar detalles sobre la negociación.

La visita representa el decimotercer viaje del Presidente a Estados Unidos en lo que va de su gestión y busca consolidar la alianza estratégica con ese país. Sin embargo, el acercamiento genera tensión con China, que emitió un comunicado oficial en el que calificó de “provocadoras” las declaraciones de Bessent sobre la intención de “sacar a China de la Argentina”.