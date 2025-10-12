Muerte de Cordeyro: la fiscalía no confirmó si hubo signos de violencia en el hallazgo

Los fiscales Ramiro Ramos Osorio, Pablo Rivero y Gabriel González brindaron este sábado una conferencia de prensa tras el hallazgo del cuerpo sin vida del excomisario Cordeyro en el cerro Elefante. La autopsia estaba programada para la noche y afirmaron que se investigará si el incendio registrado en la zona días atrás podría tener relación con el caso.

“El cuerpo fue hallado a unos 800 metros del incendio en el Cerro Elefante”, detallaron los fiscales, aunque aclararon que aún no pueden confirmar si había signos de violencia ni si se trató de una autodeterminación. “No descartamos ninguna hipótesis. Se cierra la primera etapa de búsqueda y comienza una segunda fase con un equipo multidisciplinario del CIF para determinar las causas del deceso”, explicó Rivero.

Consultado sobre la posibilidad de un suicidio, el fiscal González fue categórico: “Sería irresponsable adelantar esa hipótesis. La investigación recién comienza y debemos cubrir todas las aristas posibles antes de sacar conclusiones”.

Osorio agregó que primero deberán conocerse los resultados de la autopsia y analizar las pruebas recolectadas.

Investigación y tareas forenses

Los fiscales informaron que se aplicó el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que presume homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si aparenta ser un accidente o suicidio. Se realizaron peritajes en el lugar, toma de muestras, documentación fotográfica y preservación de evidencias.

La investigación se activó luego de la denuncia de la familia por la desaparición de Cordeyro. El seguimiento de cámaras del 911 permitió reconstruir su recorrido: dejó a una de sus hijas en el colegio y luego se dirigió a San Lorenzo. Allí estacionó su auto cerca de la iglesia y fue captado caminando solo hacia el cerro Elefante con una mochila.

En el lugar no se halló inicialmente la mochila, por lo que el rastrillaje continúa. También se encontró su teléfono celular.

La columna de humo

Los fiscales señalaron que el incendio ocurrido días atrás a unos 800 metros del sitio del hallazgo es “un indicio criminalístico” y será analizado en las pericias ígneas. Se busca determinar si tiene relación directa con el hecho o si fue provocado por la propia víctima.