Una policia salvó a un bebé de 3 meses en El Huaico

Una historia que conmueve tuvo lugar en la Base Operativa El Huaico, donde la agente de la Policía de Salta Rosario Oiene salvó la vida de un bebé de apenas 3 meses.

Durante su guardia, Oiene escuchó gritos de auxilio en la vía pública y salió corriendo. Al llegar, encontró a una madre desesperada: su hijo, Romeo, se estaba asfixiando tras una broncoaspiración.

Con calma y precisión, la uniformada aplicó maniobras de primeros auxilios que lograron reanimar al pequeño antes de que llegara el SAMEC. Luego, los profesionales de salud lo trasladaron al Hospital Materno Infantil, donde se recuperó favorablemente.

Horas después, la familia regresó para agradecerle. “Es un ángel azul, no tenemos palabras para agradecerle”, dijeron entre lágrimas la madre y la abuela de Romeo.