Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se detectaron más de 1200 infractores a las normativas viales

La mayoría de los incumplimientos fueron a la Ley Nacional del Tránsito. Este fin de semana, la Policía Vial controló más de 10800 vehículos en puntos de fiscalización en la provincia. Se sancionaron a 200 conductores alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo que realizó este fin de semana la Policía Vial con distintos puntos de control en rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia donde se fiscalizaron más de 10800 vehículos.

En ese marco se detectaron 1260 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se sancionaron a 200 conductores que fueron detectados con graduación alcohólica. Se practicaron 7000 test de alcoholemia en la provincia.

Cabe destacar que los controles viales y de la alcoholemia se realizan a diario y se refuerzan los fines de semana en puntos estratégicos de la provincia a fin de intensificar el trabajo preventivo y operativo en pos de reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad integral.

