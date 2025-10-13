Salta y Antofagasta renovaron su hermanamiento y fortalecen la integración regional

La Municipalidad de Salta y la ciudad de Antofagasta renovaron el acuerdo de hermanamiento que las une desde hace 20 años, con el propósito de afianzar los lazos de cooperación institucional, cultural, turística y económica entre ambas regiones.

El intendente, Emiliano Durand, y el alcalde, Sacha Razmilic Burgos, encabezaron la firma del acuerdo durante un encuentro realizado en la Casa de Moldes, donde el mandatario chileno fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de Salta.

“Desde Salta nos unen fuertes lazos con el norte de Chile, con toda la zona andina, y vamos a seguir profundizándolos teniendo en cuenta las inversiones y el turismo. En Salta, el turismo tiene una relevancia económica importante, y traer gente de Antofagasta acá, así como salteños que conozcan Antofagasta, nos permitirá seguir creciendo juntos”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, el alcalde Sacha Razmilic Burgos, celebró la renovación del vínculo: “Hace 20 años que Salta y Antofagasta son ciudades hermanas, y hoy tocaba renovar nuestros votos. Vamos a reactivar este convenio con una campaña turística que invite tanto a salteños a conocer Antofagasta como a antofagastinos a visitar Salta. Este hermanamiento será una palanca de desarrollo para nuestras comunidades”.

En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por el titular del Concejo Deliberante capitalino, Darío Madile.

En tanto, el coordinador de Relaciones Internacionales, Bruno Masciarelli, destacó el valor institucional del encuentro: “Es un día de júbilo absoluto para nuestra ciudad. Se renovó el hermanamiento con Antofagasta y eso nos llena de orgullo. Este nuevo capítulo consolida el vínculo entre ambas comunidades, promoviendo más oportunidades de intercambio, cooperación y crecimiento conjunto”.

Durante la jornada, la comitiva chilena, además, mantuvo un encuentro con empresarios del sector turístico y gastronómico de la ciudad, con el objetivo de generar vínculos comerciales y planificar acciones conjuntas que impulsen la integración y el desarrollo regional.

La reunión estuvo encabezada por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, y estuvieron presentes, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf; el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán y el titular del Salta Conventions Bureau, Patricio Barbarán.

Acompañaron al alcalde de Antofagasta, el jefe de Gabinete, Matías Díaz Rojas; la directora de Relaciones Públicas, Gloria Echiburu y los concejales, Waldo Valderrama, Norma Leiva y María Tapia.