Motociclistas accidentados marcan el registro con atenciones en el Hospital San Bernardo

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 396 atenciones prehospitalarias entre las 7 del jueves 9 y las 7 del lunes 13 de octubre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizaron dos vuelos sanitarios desde Tartagal a Salta y de Orán hacia Salta, derivando a una paciente de 35 y a un bebe de 10 días.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del jueves hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 372 pacientes, de los cuales 53 fueron hospitalizados. Hubo 146 de ginecología, 101 atenciones de obstetricia y 60 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 988 pacientes, de los cuales 58 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 255 por patologías respiratorias, 110 por gastroenteritis, 130 traumatismos varios, 5 accidente de tránsito, 1 intoxicados, 5 quemados y 8 mordeduras de perros.

Hubo 31 nacidos vivos: 18 hombres y 13 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 1108 consultas. De los cuales 946 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 225 fueron hospitalizados.

Hubo 101 personas accidentadas, de las cuales 47 fueron por siniestros de tránsito:

38 motociclistas

6 ciclistas

3 automovilistas

0 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 61 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 424 pacientes durante el fin de semana, 400 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 13 por derivación y 11 por accidente, 4 por arma blanca, 2 por accidente de tránsito y otros 5.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 594 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis y colitis, dolor abdominal, rinofaringitis aguda e infección de vías urinarias.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 52 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes tipo 2, infecciones de vías urinarias, enfermedades renales crónicas y faringitis aguda.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 28 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

Al respecto, esto dijo Marcelo Gutierrez, jefe del programa de Emergencias del Hospital San Bernardo