La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gran festival homenaje a Roberto Ternán

El espectáculo “Canto a un amigo” tendrá lugar este miércoles 15, a las 19, en el Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.  

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El encuentro reunirá a destacados referentes del folclore nacional en una cartelera de lujo.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, invitan a la comunidad a participar del festival “Canto a un Amigo: Celebrando a Roberto Ternán”, un merecido homenaje en vida al reconocido cantautor, músico, poeta y escritor, figura fundamental del folclore argentino.

Entre los principales nombres confirmados se encuentran: El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma.

Junto a otros artistas invitados que completan una cartelera de lujo: Los Aimos, Pablo Quijano, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez.

Roberto Ternavasio, “Ternán”, es autor de obras que trascendieron generaciones y fronteras, interpretadas por las principales voces del país. 

Entre sus composiciones más emblemáticas se destacan “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos clásicos del cancionero popular argentino.

Ariana Benavidez, subsecretaria de cultura de la comuna hizo esta referencia por Radio Salta 

La funcionaria indicó el ingreso al festival por Ternán se realizará por la Puerta Norte del Parque del Bicentenario 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

