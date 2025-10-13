Hay una baja del 15% en las ventas de las carnicerías
Por Radio Salta, Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carniceros de Salta indicó que la situación económica nacional actual provocó que la venta de carne haya dado lugar a la compra de pollo y cerdo.
13 / 10 / 2025
Por otro lado anticipó las expectativas del sector en las ventas para el día de la madre que se festejará este domingo 19 de octubre.
“Los picos de ventas de la carnicería siempre fueron el día de la madre y las fiestas de fin de año” indicó Romano.
Indicó que las costumbres alimenticias cambiaron, ya no se hacen sopas en casa y por lo tanto la venta del puchero bajó drásticamente.