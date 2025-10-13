 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Hay una baja del 15% en las ventas de las carnicerías

Por Radio Salta, Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carniceros de Salta indicó que la situación económica nacional actual provocó que la venta de carne haya dado lugar a la compra de pollo y cerdo. 

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Por otro lado anticipó las expectativas del sector en las ventas para el día de la madre que se festejará este domingo 19 de octubre.

“Los picos de ventas de la carnicería siempre fueron el día de la madre y las fiestas de fin de año” indicó Romano.

Indicó que las costumbres alimenticias cambiaron, ya no se hacen sopas en casa y por lo tanto la venta del puchero bajó drásticamente.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO