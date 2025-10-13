 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Médicos siguen reclamando al IPS

Adriana Falco, nueva presidenta del Círculo Médico de Salta reiteró el viejo pedido de los profesionales. 

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Hoy lo urgente es solucionar esto porque recién estamos por cobrar julio” indicó.

Expresó que el honorario de la consulta médica del IPS sigue siendo el monto más bajo en la provincia.

Finalmente Falco reflexionó  sobre las especialidades médicas: “Se deben mejorar las condiciones laborales para que nuevos profesionales se quieran sumar”. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO