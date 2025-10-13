Médicos siguen reclamando al IPS
Adriana Falco, nueva presidenta del Círculo Médico de Salta reiteró el viejo pedido de los profesionales.
“Hoy lo urgente es solucionar esto porque recién estamos por cobrar julio” indicó.
Expresó que el honorario de la consulta médica del IPS sigue siendo el monto más bajo en la provincia.
Finalmente Falco reflexionó sobre las especialidades médicas: “Se deben mejorar las condiciones laborales para que nuevos profesionales se quieran sumar”.